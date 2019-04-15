У Чикаго через хуртовини скасували понад тисячу авіарейсів

В результаті негоди в міжнародному аеропорту о’хара скасували 978 рейсів, а в аеропорту Мідуей − 148.

У двох аеропортах міста Чикаго у зв’язку зі сніжною бурею скасували понад тисячу авіарейсів. Про це в неділю, 14 квітня, повідомила адміністрація аеропорту о’хара.

“Весняна заметіль викликала затримки в середньому на 49 хвилин в о’хара, кількість відмін (рейсів) досягає 978. Команди, призначені для прибирання снігу та усунення полою, працюють, однак слід перевіряти статус рейсу авіакомпанії”, − йдеться в повідомленні.

Також в аеропорту Мідуей були скасовані 148 рейсів.

Згідно з даними Національної метеорологічної служби США, температура повітря в Чикаго становить один градус тепла. Продовжує йти сніг з дощем.

Неділя, 14 квітня, стало самим сніжним днем в Чикаго в цьому місяці з 1961 року.