Журналисту Аркадию Бабченко пожизненно запрели писать посты в Facebook

Журналисту Аркадию Бабченко, которому администрация Facebook несколько раз блокировала его основной и запасной аккаунты, запретили пожизненно писать посты в этой социальной сети.

Об этом он рассказал в программе «PRIME:Бабченко» на телеканале ATR. «Меня в очередной раз забанили в Facebook. На основном аккаунте я в бане сижу уже месяц. Потом меня банили за пост про Юлию Тимошенко на моей запасной странице, потом меня банили за пост про Владимира Зеленского, потом мне еще сносили аккаунты. И вот, пару дней назад Facebook лишил меня права писать на мою страницу теперь уже пожизненно», — сказал журналист.

Источник: Факты