Мовлення українською на радіо і ТБ охопило всі регіони і сягнула 92%

Частка україномовного мовлення на телебаченні сягнула рекордного показника 92%.

“Популярні російськомовні журналісти нарешті ведуть передачі українською мовою. Новини практично повністю україномовні. Фільми озвучують або дублюють українською. Усе це було б неможливо, якби не впровадження державою мовних квот на телебаченні два роки тому”, – повідомив член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, закон про квоти не є ідеальним: спікери – гості інформаційних передач – мають право спілкуватися будь-якою мовою, дія закону поширюється тільки на мову ведучих, дикторів і репортерів, а власні російськомовні фільми та передачі телеканали мають право тільки титрувати.

“Але це не створює перешкод потужному послідовному впровадженню української мови на українському телебаченні. Чи не вперше ефір телеканалів на сході і заході, на півдні, в центрі і на півночі звучить однаково – українською. Українська мова фактично об’єднала Україну”, – підкреслив Костинський.

Він нагадав, що закон про мовні квоти, прийнятий два роки тому, підготував ґрунт для ухвалення нового закону – про українську мову.

Нагадуємо, україномовні книжки та брошури у книгарнях становлять майже 78% від загального обсягу, водночас російськомовні – лише 15%.

Фото:facebook.com/petroporoshenko

Середній показник присутності української мови на українському телебаченні досяг рекордних 92%.Популярні російськомовні журналісти нарешті ведуть передачі українською мовою. Новини практично повністю україномовні. Фільми озвучуються або дублються українською. Все це було б неможливо, якби не впровадження державою мовних квот на телебаченні два роки тому. Так, закон про квоти не є ідеальним: спікери – гості інформаційних передач – мають право спілкуватися будь-якою мовою, дія закону поширюється тільки на мову ведучих, дикторів і репортерів, а власні російськомовні фільми і передачі телеканали мають право лише титрувати. Але це не не створює завад потужному послідовному впровадженню української мови на українському телебаченні.Чи не вперше ефір телеканалів на сході і заході, на півдні, в центрі і на півночі звучить однаково – українською. Українська мова фактично об'єднала Україну. Закон про мовні квоти, що був прийнятий 2 роки тому, підготував ґрунт для ухвалення нового закону – про українську мову. Саме цей, новий, закон посилить експансію української в українському телерадіоефірі. Захищаймо здобутки останніх років із повернення української мови на українське телебачення! Посилюймо культурний і інформаційний суверенітет України – разом!#КвотиПрацюють #ДивисьУкраїнське #НацРада #МінСтець #КомітетСвободиСлова

Gepostet von Сергій Костинський am Sonntag, 14. April 2019