Украинцы могут путешествовать в Таиланд без виз

С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.
“Для поездки нужно иметь загранпаспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания – до 30 дней”, – отметили в ведомстве.
Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.
В Департаменте МИД напомнили, что путешественники должны соблюдать законодательство иностранного государства во время пребывания на его территории и должны быть застрахованы.