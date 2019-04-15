В зоні відчуження ЧАЕС затримали “сталкерів”

Працівниками поліції під час патрулювання виявлено 10 прихильників екстремального туризму поблизу КПП «Дитятки» та відселеного с.Черевач. Про це повідомляє поліція Київської області

Двох хлопців 23-х та 22-х років, які поза контрольно-перепускні пункти незаконно проникли на територію зони відчуження затримано поблизу КПП «Дитятки».

Ще 8 сталкерів виявлено поліцією поблизу с.Черевач. Серед туристів-екстремалів жителі столиці, Одеси, Сум, Харкова та Черкас.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст.46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні порушення. Туристам-екстремалам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до суду для прийняття рішення.