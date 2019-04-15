Повінь – зміна системи

Menu
Close

В зоні відчуження ЧАЕС затримали “сталкерів”

15.04.2019

Працівниками поліції під час патрулювання виявлено 10 прихильників екстремального туризму поблизу КПП «Дитятки» та відселеного с.Черевач. Про це повідомляє поліція Київської області

Двох хлопців 23-х та 22-х років, які поза контрольно-перепускні пункти незаконно проникли на територію зони відчуження затримано поблизу КПП «Дитятки».

Ще 8 сталкерів виявлено поліцією поблизу с.Черевач. Серед туристів-екстремалів жителі столиці, Одеси, Сум, Харкова та Черкас.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст.46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні порушення. Туристам-екстремалам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до суду для прийняття рішення.

Читайте також:   У Франції поліція застосувала проти «жовтих жилетах» водяні гармати та сльозогінний газ
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *