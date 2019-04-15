На Прикарпатті викрали чоловіка

В Івано-Франківській області невідомі особи незаконно позбавили волі мешканця одного сіл району, помістивши його до автомобіля. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

“12 квітня о 18:00 на лінію „102“ поліції Калущини надійшло повідомлення, що невідомі особи незаконно позбавили волі мешканця одного сіл району, помістивши його до автомобіля. Поліцейські одразу відреагували: в області було введено в дію план „Перехоплення“. За декілька годин, того ж дня, потерпілий громадянин повернувся за місцем проживання з тілесними ушкодженнями. Його було направлено в медзаклад. Лікарі діагностували: закриту травму грудної клітки, множинні рани обличчя та голови і струс головного мозку”, — йдеться у повідомленні.

Наступного дня поліцейські встановили, що до злочину причетні п’ятеро мешканців Калуського району.

28-річного підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ще чотирьох осіб розшукують правоохоронці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, — караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк) ККУ. Тривають слідчі дії