В США через сильний торнадо загинули вісім осіб

На півдні США в результаті шквалистого вітру, раптових паводків і торнадо загинули вісім осіб.

Як повідомляє DW, серед загиблих – троє дітей.

Містечко Франклін в Техасі був майже повністю знищений розбурханим торнадо. В одному із археологічних парків торнадо накрила групу туристів, одна жінка померла пізніше в лікарні. У місті Вест-Монро в Луїзіані водяний потік забрав 13-річного хлопчика, він загинув. Пізніше поліція знайшла ще одного загиблого людина в машині, яку затопило раптовим паводком.

У штаті Алабама загинув робітник, який брав участь у розборі повалених вітром дерев.

У штаті Міссісіпі як мінімум одна людина загинула і багато було поранено, торнадо знищили десятки житлових будинків. Точна кількість жертв поки невідоме.

Залишаючи за собою смугу руйнувань, штормовий фронт пройшов далі і розвернувся в бік великих міст східного узбережжя.