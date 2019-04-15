«Будь ласка, зробіть це!» Зеленський записав нове звернення до Порошенка

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський закликав свого суперника, президента Петра Порошенка зайнятися справою про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Також він закликав «посадити Свинарчуков». Про це він заявив у своєму зверненні до Порошенка, опублікованому на сторінці в Facebook.

«Пан Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від «я почув» перейшли до «я зроблю». А саме – посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуков і згадали про те, що ви забули про наших полонених моряків, які зараз сидять за гратами і чекають, поки ви набегаетесь по каналах в пошуках Зеленського, насдаетесь аналізів всім і накричитесь на стадіоні», – висловився кандидат у президенти.

За словами Зеленського, «шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, це прикро».

«Будь ласка, зробіть це. Це ваша справа… Дебати 19-го – справи щодня», – завершив звернення Зеленський.