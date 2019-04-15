Незалежно від результатів виборів Порошенко однозначно залишається і в українській політиці, і в історії, — Березенко

Чинний Президент України Петро Порошенко однозначно залишиться в українській політиці незалежно від результатів виборів.

«Ми не програємо. Порошенко однозначно залишається і в українській політиці, і в історії — незалежно від результатів виборів. Я переконаний, що Президент Порошенка (він завжди залишиться президентом, слово «президент» не прибирається, виключення тільки Янукович) зробить все від нього залежне, щоб зберегти міжнародну коаліцію проти Росії в підтримку України. Він зробить все, щоб свій власний дипломатичний досвід використовувати для того, щоб санкції з Росії не були зняті. Він точно не залишить Україну і він буде допомагати всіма можливими йому засобами», — сказав він.

Відповідаючи на питання, коли ж все-таки Порошенко програє, то чи він захоче стати противагою новому президенту, умовно кажучи, стати прем’єр-міністром або піти в парламент, Березенко сказав: «Я не можу говорити за Петра Олексійовича. Можу сказати точно, що він залишиться в українській політиці».