“Схеми і відкати”: посадових осіб КП “Київжитлоспецексплуатація” підозрюють в системному розкраданні бюджетних грошей

Поліція Голосіївського району столиці розслідує кримінальну виробництво за фактом можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП “Київжитлоспецексплуатація”.

Правоохоронці вважають, що “комунальники” спільно з фірмами-підрядниками розробили злочинну схему розкрадання грошей при виконанні ремонтних робіт. Брати участь у торгах на “Prozorro” нібито можуть лише “свої” фірми, тоді як “чужі” позбавлені такої можливості. Цікаві і методи виконання робіт: їх ніхто потім не бачить. Поки що у фокусі уваги слідства “співпраця” КП з однією фірмою — ТОВ “Проект-Актив”.

Як зазначено в матеріалах справи, 26 січня 2019 року слідчим відділом Голосіївського управління поліції Києва в ЄРДР за №142019101010000013 були внесені відомості про відкриття кримінального провадження за ознаками порушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України — привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Надалі, в ході виїзду на вищевказані об’єкти, правоохоронці встановили, що ніякі ремонтні роботи на підставі договорів підряду не виконувалися. В якості свідків були опитані прості люди, які підтвердили цю інформацію.

Поліцейські вважають, що посадові особи КП “Київжитлоспецексплуатація” вступили в злочинну змову з посадовими особами ПП “Проект-Актив”. На думку правоохоронців, сторони розробили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів шляхом укладення фіктивних договорів підряду на виконання будівництва та реконструкції соціальних об’єктів з подальшим внесенням недостовірних відомостей в офіційні документи. Також правоохоронці встановили, що в підсумку гроші, заплачені за роботи, були “виведені” на фірми з ознаками фіктивності.

В ході засідання Голосіївського районного суду, яке пройшло 21 березня 2019 року, слідчий поліції клопотав про проведення судової будівельно-технічної експертизи, яка повинна визначити відповідність обсягів фактично виконаних робіт на згаданих вище 8 об’єктах тим обсягам, які вказані в кошторисно-проектної документації. Суд це клопотання задовольнив.

Схема від “Київжитлоспецексплуатації”

Так, згідно з матеріалами справи, посадові особи КП “Київжитлоспецексплуатація” оголошують в системі “ProZorro” торги. Переможцями, повинні бути виключно ті підприємства, які підконтрольні керівництву зазначеного комунального підприємства, або ті фірми, з якими були заздалегідь “побудовані” взаємини з отримання “відкатів”. Учасники тендерів вносять в систему “ProZorro” дефектні акти з неправильним переліком робіт, які необхідно виконати. Це нібито робиться для “збільшення суми бюджетних коштів, які можна витратити в цілях особистого збагачення”.

Також правоохоронці вважають, що з метою створення видимості проведення законної процедури державних закупівель посадові особи таких підконтрольних підприємств подають свідомо підроблені документи — довідки про наявність працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки і відповідних інструментів.

Крім того, в матеріалах справи зазначено: у разі, якщо переможцем може стати підприємство, яке не підконтрольне КП “Київжитлоспецексплуатація”, тендер скасовано з формальних причин, а через деякий час оголошується повторно.

Скандальний підрядник

Зазначимо, директором КП “Київжитлоспецексплуатація” з 2014 року є Олег Котляренко (на фото). Підприємство підпорядковане Департаменту комунальної власності Київської міськдержадміністрації (КМДА), який з 5 листопада 2014 року очолює Андрій Гудзь. Роботу цього департаменту курирує заступник голови КМДА — Володимир Слончак.

* КП “Київжитлоспецексплуатація” (код ЄДРПОУ: 03366500)

** ТОВ “Проект-Актів” (код ЄДРПОУ: 40186902)