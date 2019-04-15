Силовики дають слабину. Чому від Порошенка побігли люди в погонах

Петро Порошенко

З підконтрольними президенту силовиками перед другим туром виборів коїться щось недобре.

Курсують чутки про те, що керівництво Генпрокуратури і СБУ знаходиться в сум’ятті. І планують свою евакуацію з тонучого корабля під назвою «Петро Порошенко».

«Країна» зібрала все, що відомо про ситуацію в силовому блоці — перед виборами, на яких чинний президент швидше за все стане колишнім.

«Ображений» генерал Кондратюк

Вчора стало відомо про відставку головного куратора спецслужб в Адміністрації президента. Генерал-лейтенант ЗСУ Валерій Кондратюк вже написав він заяву про відхід.



Валерій Кондратюк – український кадровий військовий, розвідник, генерал-лейтенант.

Працював на дипломатичних посадах, був військовим аташе України в США, керував Управлінням центрального апарату СБУ. В період з 2014-го по липень 2016-го був начальником департаменту контррозвідки СБУ, з серпня по жовтень 2016 2017 очолював Головне управління розвідки МО України.

Інформацію про подану заяву генерал-лейтенанта Кондратюка підтвердив глава Адміністрації президента Ігор Райнин. Причому рапорт про відставку генерал склав ще в кінці лютого. І в ньому виклав незгоду з політикою Порошенко.

«Останні дії президента говорять про те, що він вважає себе одноосібним захисником країни. Він також вважає, що тільки він особисто забезпечив дипломатичну підтримку. Це далеко не так. Це образливо чути не тільки для мене, але і для тисяч військових, які зберігають мир, а також для десятків і сотень дипломатів, які служать на благо України», – прокоментував Кондратюк, пояснюючи вимушені причини подання у лютому 2019 року рапорти про відставку.

За оцінками Кондратюка, успіх подальшого протистояння України з Росією багато в чому вже залежить не стільки від особистого досвіду майбутнього президента, скільки від його чесності і щирого бажання продовжити цю боротьбу за незалежність та готовність проводити необхідні важливі реформи.

«Ключовим фактором успіху президента в сьогоднішній ситуації повинні стати його кадрова політика у призначенні професіоналів і його довіра в делегування їм повноважень. Один в полі не воїн, навіть якщо він президент», – додав генерал.

У мережі вже з’явився текст його листа до Порошенка.

Суть листа — образа Кондратюка на телеканал 112, в ефірі якого, за його словами, прозвучала інформація про вербування Кондратюком Наливайченко. Це стара історія. Екс-глава СБУ часів Януковича Олександр Якименко ще в 2014 році стверджував, що Наливайченко і Кондратюк — агенти ЦРУ. Причому Кондратюк був нібито зв’язковим між Наливайченком і «центром».

Ефір на 112 був в кінці січня, а рівно через місяць Кондратюк «образився», що Порошенко його не захистив у цій історії — і подав заяву про відставку. Вже це виглядає дуже дивно для такого маститого спецслужбіста. Зрештою президент не має «захищати» у таких випадках, а суд — куди потрібно звертатися, якщо у ЗМІ прозвучала наклеп.

Далі Кондратюк висловився проти кадрової політики Порошенко, який розставляє на посади в силовий вертикалі не професіоналів, а особисто відданих собі людей.

Питання тільки в тому, що генерал явно знав це і раніше — адже президент завжди саме так підбирав кадри. Але згадав Кондратюк даний факт якраз за місяць до виборів, на яких Порошенко явно не світило перемогти.

Тим більше, що розмови про поразку гаранта курсували за його адміністрації ще з січня.

За інформацією «Країни», генератором панічних настроїв був не хто інший, як голова АП Ігор Райнин, який навіть провів з цього приводу нараду. Де швидше за все був і Кондратюк, який обіймав посаду заступника Райнина.

Тобто куратор спецслужб Порошенко, судячи з усього, дуже вчасно «образився» на свого шефа.

«Відставка» шефа СБУ

9 квітня Службі безпеки України довелося спростовувати інформацію про відставку свого начальника — Василя Грицака.

Про те, що шеф СБУ написав заяву, напередодні повідомили кілька інтернет-ЗМІ, які обґрунтували таке рішення можливими протиріччями в роботі СБУ між президентом і керівником відомства.

«З Петром Олексійовичем не хоче працювати ні під яким приводом», — пояснив анонімне джерело.

Джерела «Країни» в СБУ кажуть, що Грицак «вирішив погратися на всяк випадок у відставку». Тобто як би написати завление, але реально у відставку не йти. Просто позначити свою особливу позицію, яка, можливо, йому зарахується при майбутньому президентові.

Однак у самій Службі офіційно поспішили заявити, що у них все в порядку.

«Служба безпеки України спростовує інформацію, яка активно поширюється, в тому числі підконтрольними РФ інформаційними ресурсами, про ініціювання головою СБУ Василем Грицаком звільнення від займаної посади за власним бажанням», – сказано в повідомленні.

Грицак заявив, що подібні інформаційні фейки спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні в умовах проведення виборчого процесу».

«Якщо я прийму таке рішення, то першим про це повідомить офіційний сайт Служби безпеки України. З розумінням ставлюся до нетерпінню своїх російських візаві. За останні чотири роки Служба навчилася професійно перегравати спецслужби РФ, завдаючи їм болючі удари. Будемо продовжувати це робити, незважаючи на всі російські фейки і чутки», – додав він.

Втім, приховати факт, що в СБУ йдуть серйозні метання — не вийде. Адже не на порожньому ж місці 4 квітня президент здійснив знакову рокіровку заступників голови відомства.

Своєї посади позбувся Сергій Базюк, який допомагав Порошенко кувати перемогу на виборах 2014 року. Тоді він керував відділом внутрішньої безпеки виборчого штабу Петра Олексійовича на Миколаївщині, а після вступу президента на посаду — повернувся в систему СБУ (керував «управою» в Миколаєві, а з 2015 року посідав крісло заступника голови Служби). У проміжку між першим і другим турами виборів-2019, Базюк був звільнений.

Замість нього призначено кадровий чекіст» Владислав Косинський. За три тижні до цього Порошенко підписав указ про звільнення Косинського з посади голови СБУ на Сумщині, де генерал-майор пропрацював більше двох років.

Детальніше про новоназначенце можна прочитати в матеріалі «Країни».

Навряд чи це пов’язано з виконанням яких-небудь специфічних завдань новими людьми — надто мало часу залишилося до другого туру виборів, і зробити щось сереьезное вони навряд чи встигнуть.

Рокіровку явно провели з іншою метою — щоб перестрахуватися від зради старих кадрів. Нові поки ще вдячні за своє піднесення і елементарно не встигнуть перебігти на сторону супротивника.

Але якщо такі «чемоданні» настрої дійсно з’явилися у людей президента в СБУ, то вони явно пов’язані з провальним для Порошенка першим туром.

Мовчазний дзен Луценка

Поки нікуди не біжить і Юрій Луценко. Але з самого початку квітня генпрокурор вперто мовчить і ось уже скоро три тижні, як він не робить гучних заяв. Та й взагалі ніяких.

Таке враження, що в країні після першого туру виборів разом зупинилися всі резонансні справи і перевелися агенти Кремля.

Після виборів Луценко постив у себе в Facebook виключно якийсь позитив: наприклад, красиві фотографії котиків, природи або інтер’єрів.

Єдине виключення — 2 квітня, коли генпрокурор сухо, без своїх звичних оцінок, повідомив про призначення апеляційних слухань у справі екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Останній у квітні пост Луценко називався «Дзен вихідного дня» і датується 7 квітня.

А 6 квітня генпрокурор запостив фотографії красивих бібліотек, запропонувавши провести дебати в такому місці.

Тобто, у квітні, коли політична боротьба досягла небаченого розмаху, Луценко всього три рази написав у Facebook, і тільки один з цих трьох — по суті своєї роботи.

А ось у березні, напередодні першого туру, генпрокурор писав довгі, інформативні пости майже щодня, роздаючи закиди штабу Тимошенко у підкупі виборців, звітуючи про успішні операції ГПУ і розмірковуючи на різні політичні теми.

Після провалу на виборах Петра Порошенка Луценко раптово затих.

Більш того, генпрокурор нічого не робить, щоб, приміром, відсторонити від роботи свого підлеглого Костянтина Кулика, який почав відкрито звинувачувати Порошенко втручання у слідство по справі Курченко і оголосив «пидозры» найближчим соратникам глави держави — Ложкіну, Гонтарєвої і Філатовим.

Раніше Луценко говорив, що піде у відставку відразу після виборів президента. Схоже, нинішній «дзен» пов’язаний саме з цією обіцянкою.

І, як вже писала «Країна», за чутками, і фронда Кулика проти найближчого оточення Порошенко узгоджена не тільки з олігархом Ігорем Коломойський (як вже заявив президент), але і з самим Луценком.

Тим більше, що Юрій Віталійович і Ігор Валерійович добре знайомі. Всім пам’ятні їхні спільні фото в Амстердамі.