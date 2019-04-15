ЗМІ: «ArcelorMittal Кривий Ріг» створює монополію на ринку металевої «катанки»

Криворізьке підприємство ArcelorMittal зловживає монопольним становищем на ринку катанки і впливає на ціноутворення даної сировини по «власний розсуд». Подібні скарги надходять від українських виробників метвиробів, пише «Обозреватель».

«ArcelorMittal Кривий Ріг», діючи з зухвалим запалом

монополіста, загрожує поховати українські компанії, зайняті у сфері випуску

металовиробів…ArcelorMittal не тільки не дає ніяк ніяких чітких

орієнтирів ціноутворення, але і фактично створює умови безальтернативні

закупівлі», — стверджується в матеріалі.

Так, уся продукція декількох українських підприємств

виробників металовиробів (дроту, цвяхів, сітки, кріплення тощо) проводиться

з катанки, яку в Україні на даний момент можна придбати тільки у двох

компаній – Metinvest Ріната Ахметова і ArcelorMittal. При цьому тільки

остання компанія виробляє катанку в широкому асортименті, що дозволяє

виробляти як дріт звичайної якості, так і леговану зварювальну,

конструкційну для виробництва кріпильних виробів, високовуглецеву для

виробництва пружин і канатів.

Подібна ситуація виникла, зокрема, через припинення поставок

від Макіївського металургійного заводу (після окупації цієї території

Росією), а також з-за ініційованих самим «ArcelorMittal Кривий Ріг»

антидемпінгового розслідування щодо поставок катанки з РФ, Молдови та

Білорусі.

«В результаті, виробників масового, але такого

необхідного асортименту, на жаль, може чекати загасання бізнес-активності І…

це абсолютно реальний сценарій, якщо ArcelorMittal продовжить зловживати

монопольним становищем на ринку катанки з бажанням отримати все більше прибутку

тільки за чужий рахунок», — зазначено в матеріалі.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Ахметов націлився на заводи ArcelorMittal в Європі.

Нагадаємо, через погіршення екологічної ситуації в

Маріуполі, місцеві активісти скликають городян на акцію протесту проти «Метінвесту».

Як повідомлялося, Ахметов потрапив у рейтинг найбагатших людей планети

2018 року за версією журналу Forbes.