ЗМІ: «ArcelorMittal Кривий Ріг» створює монополію на ринку металевої «катанки»

Криворізьке підприємство ArcelorMittal зловживає монопольним становищем на ринку катанки і впливає на ціноутворення даної сировини по «власний розсуд». Подібні скарги надходять від українських виробників метвиробів, пише «Обозреватель».
«ArcelorMittal Кривий Ріг», діючи з зухвалим запалом
монополіста, загрожує поховати українські компанії, зайняті у сфері випуску
металовиробів…ArcelorMittal не тільки не дає ніяк ніяких чітких
орієнтирів ціноутворення, але і фактично створює умови безальтернативні
закупівлі», — стверджується в матеріалі.
Так, уся продукція декількох українських підприємств
виробників металовиробів (дроту, цвяхів, сітки, кріплення тощо) проводиться
з катанки, яку в Україні на даний момент можна придбати тільки у двох
компаній – Metinvest Ріната Ахметова і ArcelorMittal. При цьому тільки
остання компанія виробляє катанку в широкому асортименті, що дозволяє
виробляти як дріт звичайної якості, так і леговану зварювальну,
конструкційну для виробництва кріпильних виробів, високовуглецеву для
виробництва пружин і канатів.
Подібна ситуація виникла, зокрема, через припинення поставок
від Макіївського металургійного заводу (після окупації цієї території
Росією), а також з-за ініційованих самим «ArcelorMittal Кривий Ріг»
антидемпінгового розслідування щодо поставок катанки з РФ, Молдови та
Білорусі.
«В результаті, виробників масового, але такого
необхідного асортименту, на жаль, може чекати загасання бізнес-активності І…
це абсолютно реальний сценарій, якщо ArcelorMittal продовжить зловживати
монопольним становищем на ринку катанки з бажанням отримати все більше прибутку
тільки за чужий рахунок», — зазначено в матеріалі.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Ахметов націлився на заводи ArcelorMittal в Європі.
Нагадаємо, через погіршення екологічної ситуації в
Маріуполі, місцеві активісти скликають городян на акцію протесту проти «Метінвесту».
Як повідомлялося, Ахметов потрапив у рейтинг найбагатших людей планети
2018 року за версією журналу Forbes.