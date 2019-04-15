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Бізнесмен із Запоріжжя продав військовим неякісну форму на 1,5 мільярда

15.04.2019

Належить запорізькому бізнесменові Олегу Мітрохіну фірма «Мік» поставила військовим неякісну форму на 1,5 млрд грн. При цьому вартість обмундирування була завищена, йдеться в журналістському розслідуванні проекту «Стоп корупції».

Компанія входить в 20-ку постачальників військової форми – на її рахунку
42 тендеру на суму майже 300 млн грн. У 2014 році фірма виграла тендер Міноборони
на закупівлю літніх польових костюмів і поставила 8 тис. комплектів на загальну суму
5 млн грн.

Журналісти з’ясували, що компанія виявилася посередником: фактично
військове обмундирування виготовляли підприємства Українського товариства глухих та Надержинщинская
виправна колонія, собівартість одного костюма становить 70-130 грн.

Тканина для пошиття зазначеного військового обмундирування була придбана
у ПАТ «Черкаський шовковий комбінат», вартість стартувала від 25 грн за погонний
метр (для виготовлення одного костюма використовується до п’яти погонних метрів тканини)»,
– зазначається у судовій постанові, яку цитують журналісти.

Міноборони продукцію продавали за ціною від 462 до 594 грн за комплект,
а якість форми не відповідало стандартам безпеки – військові скаржилися, що тканина
плавиться біля багаття.

Кримінальне провадження щодо ТОВ «Мік» закрили, і фірма
Мітрохіна продовжила брати участь у тендерах – в 2018 році вона отримала майже 1,5
млрд грн прибутку. З посиланням на інсайдерську інформацію відзначають автори розслідування,
що від цієї суми до бюджету перераховано всього 100 тис. грн податків.

«Мітрохін має корупційні зв’язки з Госфискальной службою в
Запорізької області, зокрема, з першим заступником начальника управління Юліанною
Козаченко», – повідомили журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що ТОВ
«Мік» виграло тендер військових на поставку курток.

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