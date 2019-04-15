В Чорне море увійшов есмінець ВМС США з крилатими ракетами Tomahawk

В акваторію Чорного моря увійшов есмінець ВМС США USS Ross DDG71. Про це повідомляє Bosphorus Naval News в Twitter.





Фото: Bosphorus Naval News



«Один з чотирьох ескадрених міноносців з керованою ракетною зброєю (ОРО) типу «Арли Берк» USS Ross DDG71 здійснив прохід на північ через Чорноморські протоки і увійшов у Чорне море. Це його перше розгортання в Чорному морі в 2019 році», — йдеться в повідомленні.



Також зазначається, що коли есмінець проходив повз Стамбула, його супроводжували два судна берегової охорони Туреччини TCSG-15 і TCSG-4307.









Як відомо, есмінець USS Ross DDG-71 оснащений бойовою інформаційно-керуючою системою Aegis, пусковими установками з крилатими ракетами Tomahawk, зенітними ракетами RIM-156 SM-2 і протичовновими ракетами RUM-139 VL-Asroc, а також різним кулеметно-гарматним озброєнням. Корабель може взяти на борт один вертоліт Sikorsky SH-60 Seahawk.



Як повідомлялося раніше, в кінці березня в Одеський морський торговий порт зайшов корабель НАТО: у 16-го причалу морвокзалу пришвартувався французький тральщик M653 Capricorne.



25 лютого в порт заходив американський ракетний есмінець DDG75 Donald Cook.