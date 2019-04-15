Пугачевой 70 лет: В YouTube появился запрещенный в СССР видеоклип на песню Аллы: слишком сексуально

В Сети появился запрещенный в СССР видеоклип на песню Пугачевой: слишком сексуально

В Сети опубликован видеоклип на песню “Айсберг” Аллы Пугачевой. Клип выложен на You Tube канале Гостелерадиофонда России.

“Московский комсомолец” утверждает, что клип всего раз демонстрировался – это произошло в эфире Ленинградского телевидения. После этого якобы клип запретили, “так как некоему представителю руководства страны показалось слишком вульгарным положение тела артистки, лежащей на спине.”

Клип снят в 1984 году в Сочи.

15 апреля знаменитая певица Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей.