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СБУ: встановлено, хто стежив за пересуваннями підірваного автомобіля співробітника розвідки

15.04.2019

Служба безпеки України встановила, що інформацію про пересування автомобіля співробітника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова диверсантам передав співробітник податкової міліції.

Про це йдеться в матеріалах суду повідомляє LB.

Згідно з листом департаменту контррозвідки СБУ, встановлено жінку, яка оформила нотаріально завірене запрошення для загиблого диверсанта – громадянина Киргизії Олексія Ломака. Також встановлено інших підозрюваних у пособництві злочину.

“Згідно з листом 5-го управління департаменту контррозвідки СБ України від 04.04.2019 №2 / 5 / 2-12 / 5 нт встановлено, що інформацію про пересування автомобіля потерпілого з бази даних “Безпечне місто” отримував співробітник податкової поліції м. Києва, який на прохання свого кума надав пароль і віддалений доступ до комп’ютера, на якому було встановлено ключ від “Безпечного міста”, – сказано в матеріалах суду.

Під час проведення обшуку у фігуранта справи правоохоронці виявили та вилучили майже 1,5 млн гривень, 24,3 тис. доларів, 4,8 тис. євро і 9,7 тис. туркменських манат. Усі вилучені кошти арештовано за клопотанням військової прокуратури.

Нагадуємо, 4 квітня в Києві під час невдалої спроби закласти вибухівку під автомобіль співробітника розвідки загинув диверсант. За даними ЗМІ, загиблий диверсант є громадянином Киргизії і прибув напередодні в Україну з Росії.

Служба безпеки під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури розслідує підрив автомобіля співробітника ГУР Міноборони (за даними ЗМІ, ним є майор спецназу Кирило Буданов).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Момент вибуху автомобіля #Chevrolet поблизу супермаркету #Ашан на Вільямса, 5.На своїй сторінці у Facebook радник голови СБУ Ярослав Антоняк написав про цю подію так:"Цікавий такий сепарок пробував українського розвідника підірвати. Тигр-ягуар, сонце-маорі. Але бувають і неконтрольовані підриви. І без рук залишаються самі підривники.»Деталі про подію тут: https://kyivoperativ.info/other/vibux/

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Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 4. April 2019

 

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