Зал помирав зі сміху: Порошенко потролив Василя Голобородька з серіалу “Слуга народу”. ВІДЕО

15 квітня Петро Порошенко виступив в ролі Василя Голобородька зі “Слуги народу” під час зустрічі з українськими бізнесменами, повідомляє Zrada.today.

Президент висміяв погляди Василя Голобородька, який вважає МВФ грабіжницькою організацією.

“У переговорах про черговий транш Міжнародного валютного фонду, цієї грабіжницької організації, за допомогою якої Захід грабує країни третього світу, від нас, від України вимагають 3% хабара”, – розповів Петро Порошенко.

Після цієї промови всі почали сміятися, в тому числі й чинний Президент України.

На цьому, гарант вирішив не зупинятися й продовжив свою «акторську гру» висміювання серіалу «Слуги народу».

“Вони також наполягають на монополії на видобуток сланцевого газу, чого ми точно не можемо допустити. Вони, міжнародні фінансові організації, хочуть, щоб ми скоротили на 50% виробництво сільськогосподарської продукції. Вони вимагають, щоб ми на 70% скоротили виробництво пшениці. Вони вимагають відкриття сховища ядерних відходів у Чорнобильській зоні та розширення цього сховища на територію всієї Київської області “, – продовжив Петро Олексійович.