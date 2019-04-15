Українців попередили про заморозки та дощі

15 квітня на більшій частині України очікуються дощі, а також невеликі температурні скачки, аж до заморозків.

Як повідомляє Укргідрометцентр, зі сходу на половині території країни буде мокро, а з заходу очікується сонячна погода.

Сьогодні температура повітря по Україні буде від 8 до 14 градусів. На заході і півночі країни погода буде приблизно однаковою – від 8 до 11 градусів тепла, сухо і сонячно. На Закарпатті очікується до +13.

У Житомирській, Вінницькій та Київській областях опадів не очікується. А ось у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях синоптики прогнозують дощі. Температура повітря тут від 8 до 11 градусів

Південні та східні області будуть всі в дощах. Температура повітря тут протримається на отмпетке 12-14 градусів.

Що стосується заморозків, то вони очікуються в Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях