Газ, корупція і два Байдена: як Україна стала жертвою сімейного підряду

Зовсім нещодавно черговий новоспечений кандидат у президенти США Джозеф Байден виявився залучений в колосальний скандал, наслідки якого можуть покласти край політичній кар’єрі «Старовини Джо». Так, нещодавно американське видання The Hill опублікувало низку матеріалів про суперечливої діяльності політика на Україні. В одній із статей його звинувачують в тому, що в 2016 р. він шантажував Петра Порошенка. Джо Байден погрожував позбавити Україну чергового траншу від МВФ в розмірі одного млрд. дол. США, якщо генеральний прокурор України Віктор Шокін не буде звільнений. Американський чиновник мотивував своє безпрецедентне і нахабне вимогу тим, що Шокін нібито недостатньо активно бореться з корупцією.

Проте у автора статті, журналіста Джона Соломона, є прямо протилежна інформація. В інтерв’ю колишній генеральний прокурор заявив, що причиною звільнення було бажання Байдена перешкодити кримінальній справі, порушеній в Україні проти компанії Burisma. Вона займається видобутком вуглеводнів в двох основних нафтогазових басейнах країни – Карпатському та Дніпровсько-Донецькому. Частка ринку операційних компаній, що входять в Burisma Group, на ринку газодобувної промисловості України становить більше 25%.

Чим же обумовлена така заклопотаність американського політика долею цієї фірми? А все просто: «за випадковим збігом» з 12 травня 2014 р. членом правління холдингу Burisma є Хантер Байден, син Джозефа Байдена. Цікавий факт: незабаром після цього, 17 жовтня 2014 р., Хантер був виключений з резерву ВМС США за вживання кокаїну.

Інформація про Хантере Байдена на сайті компанії Burisma

Джон Соломон говорить про пряму зацікавленість Байдена в розвитку бізнесу його сина. Банківські записи в США показують, що американська фірма Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC отримувала від Burisma регулярні перекази на один зі своїх рахунків — зазвичай понад 166 тис. доларів в місяць в період з весни 2014 р. по осінь 2015 р. (у сумі більше трьох млн. доларів). В цей час Джозеф Байден займав пост віце-президента США і курирував Україну.

Крім Байдена-молодшого в раду директорів компанії Burisma входять екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, а також колишній глава антитерористичного центру ЦРУ Джозеф Кофери Блек. Основним акціонером компанії був колишній міністр екології України при президенті Вікторі Януковичі Микола Злочевський. Він приймав рішення про те, кому надавати доступ до українських надр для видобутку корисних копалин. Після зміни влади на Україні в лютому 2014 року Злочевський втік з країни. Проти нього було порушено одразу кілька кримінальних проваджень, а Burisma благополучно продовжувала розробляти українські надра.

Фінансовий звіт фірми Байдена-молодшого про надходження грошових коштів з рахунку українського холдингу Burisma

Звільнений Шокін мав великий обсяг компрометуючих матеріалів про газодобувної компанії і Байдена-молодшому, за що він, по всій імовірності, і поплатився. Справу проти Burisma пізніше було передано в Національне антикорупційне бюро України, яке вже на той момент жорстко контролювалося Вашингтоном. А напередодні останнього візиту Джо Байдена до Києва 16 січня 2017 р. всі розслідування було поховано.

Через деякий час Юрій Луценко, який змінив Шокіна на посаді генерального прокурора, запустив нове розслідування і, судячи з усього, дуже досяг успіху в зборі компрометуючих даних. Беручи до уваги досвід свого попередника, новий генеральний прокурор вів свою справу без зайвого розголосу, збирав матеріали і складав у татуся в сейфі, вичікуючи зручний момент.

Час прийшов. Луценко зрозумів, що президентство Порошенко підходить до кінця, а разом з ним в політичний утиль може піти і його оточення. Багато прихильники президента вже поміняли табір, і тепер в команді Зеленського, не соромлячись, поливають брудом свого колишнього патрона.

Але Генпрокурор – він не такий. Він вирішив почати власну гру і зробив ставку на американців. А конкретно на того, кого Порошенко всіма силами намагався не пустити до влади в 2016 р. – Дональда Трампа. Раніше Луценко вже заявив про розслідування втручання України в американські вибори, потім атакував призначенця демократів Марі Йованович, тепер – Джо Байдена.

Якщо Луценко буде корисний господареві Білого дому в його боротьбі з конкурентами на виборах 2020 року, ймовірно, це дозволить йому зберегти будь-які державні посади в Україні або навіть відкриє нові перспективи на міжнародному рівні.

На жаль, якими б не виявилися результати цих інтриг, вкрай малоймовірно, що «відмиті» сімейкою Байденов гроші повернуться в бюджет України.

Автор: Валерій Гончар, ІАП «Співдружність», спеціально для «Військово-політичного огляду».