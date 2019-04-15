ДБР розслідує факт незаконного будівництва одеського Аднана Кивана в Києві

Державне бюро розслідувань з лютого почало розслідувати провадження щодо службової недбалості щодо незаконної забудови фірмою «Кадорр-Київ Плюс» ділянки по вул. Жилянська 68 у Києві.

Зазначимо, що слідчими бюро було встановлено, що ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» будує житловий комплекс на ділянці 0,31 га без правовстановлюючих документів без відповідного дозволу Державної архітектурно-строительнойинспекции (ДАБК).

Також в 2017 і 2018 роках Міністерство культури видало указ щодо приписи про припинення земляних і будь-яких будівельних робіт на зазначеному об’єкті, адже воно не погодило ніяких історико-містобудівних обґрунтувань, проектів будівництв, реконструкцій, і не надавало дозволу на проведення робіт по вул. Жилянській 68.

За інформацією ЗМІ, в лютому цього годад посадові особи Департаменту земельних ресурсів КМДА обстежили ділянку і виявили, що він закритий і на ньому ведуть будівництво.

Як відомо, засновниками одеського ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» є одесити Киван Аднан та Ольга Павлова, з якою він зареєстрований в одній квартирі.

Зазначимо, що суд надав слідчим ДБР доступ до документів, які стосуються ділянки та об’єкта будівництва.