Лукашенко про країнах Заходу: Нам є чому у них повчитися

Білоруська влада з розумінням сприймають об’єктивну критику і роблять з неї висновки. Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, раніше який порадив «не істерити» у зв’язку зі зближенням його країни з Заходом.

«Ми спокійно ставимося до об’єктивної критики. Ми добрі учні, вміємо вчитися. У Заходу є багато хорошого, з чого варто брати приклад», — сказав він.

Також Лукашенко додав, що західні країни не схвалюють багато чого з того, що відбувалося і в меншій мірі відбувається зараз».

Таку ситуацію Лукашенко пояснює тим, що все це час Білорусь створювала «на уламках зруйнованої імперії» свою суверенну державу. Зрештою, як вважає президент, було створено державу, яка сприймається міжнародною громадськістю.

«Захід скасував санкції проти нас — значить, опосередковано вони визнали, що не в усьому були праві», — сказав Лукашенко.

Він додав, що Мінськ бере серйозні уроки і на прикладі подій у Росії, оскільки «дуже багато чого з того, що відбувається там нам зрозуміло».

«Ми вміємо робити висновки з конструктивної критики, не важливо, від кого вона звучить: із Заходу, зі Сходу. Але якщо вона конструктивна, то ми намагаємося на неї не звертати ніякої уваги», — заявив президент Білорусі.