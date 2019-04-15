«Розрив скоротився»: соціолог оцінив дебати Порошенко

Виступ кандидата в президенти Петра Порошенка на НСК «Олімпійський» 14 квітня підтримає і навіть підвищить його рейтинг перед другим туром виборів.

«Я думаю, що виступ Порошенко буде підтримувати його рейтинг і, можливо, трохи підвищить його. Я думаю, що кожен день ми будемо бачити коливання в залежності від того, як будуть вести себе кандидати», – сказав у коментарі OBOZREVATEL директор ГО «Центр «Соціальний моніторинг» Дмитро Дмитрук.

За його словами, розрив між двома кандидатами буде скорочуватися, і це пов’язано не тільки з діяльністю Порошенко і Зеленського, але і з особливістю мобілізації електорату до другого туру.

«Якщо подивитися на результати першого туру, там досить докладна соціально-демографічна характеристика виборців кожного з кандидатів, і я думаю, що вони прийдуть до другого туру з розривом дещо менше, ніж той, що був у першому турі. В даний час, я б сказав, що розрив скоротився і коливається в межах 60% на 40%», – повідомив соціолог.

Що стосується можливого проведення дебатів 19 квітня, то Дмитрук взагалі сумнівається в тому, що вони відбудуться. Але навіть якщо кандидати зустрінуться, це мало вплине на вибір українців.

«По тому, як розвиваються ці дебати скоріше не відбудуться, ніж відбудуться. По-друге, вони не встигнуть сильно змінити громадську думку за два дні до другого туру виборів. Треба буде дивитися, але я думаю, що до того часу вже буде зрозуміло, хто є переможцем. І ці дебати будуть проводитися на утримання свого електорату», – вважає він.