Самые богатые люди Украины: Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов

15 апреля издание Фокус опубликовало рейтинг Топ-100 самых богатых людей Украины. В первую тройку вошли: Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Действующий Президент Украины Пётр Порошенко расположился на 12 месте в рейтинге с состоянием в 850$ млн сообщает Zrada.today со ссылкой на рейтинг Фокуса.

Ринат Ахметов

За данными рейтинга, среди главных причин роста состояния выделяют благоприятную мировую конъюнктуру на мировом рынке. Международные продажи за минувший год выросли на 32%, до $8,5 млрд, обеспечив 72% консолидированной выручки.

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Игорь Коломойский

Немного иначе ситуация состоит с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. После национализации в конце 2016 года ПриватБанка, крупнейшего в Украине финучреждения, совладельцы группы “Приват” Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (№3 в рейтинге Фокуса “100 самых богатых людей Украины”) погрязли в судебных разбирательствах. По версии НБУ, опирающейся на расследование деятельности ПриватБанка компанией Kroll, убытки, нанесённые бывшими собственниками ПриватБанку, оцениваются в $5,5 млрд. Однако Лондонский суд, в котором слушалось дело, не согласился с тем, что бывшие акционеры преднамеренно выводили капитал из финучреждения.

Пётр Порошенко

Из налоговой декларации Петра Порошенко, опубликованной 1 апреля, следует, что его доходы в 2018 году выросли и составили почти $57 млн. Речь здесь идёт в основном о дивидендах, которые он получил сразу за три года от компании Rothschild Trust Schweiz AG и инвестиционного фонда Prime assets capital. Но сами эти цифры не вполне описывают бизнес-империю Порошенко. Только выручка корпорации Roshen, по оценке британского специализированного журнала Candy Indastry, составила в 2018-м $800 млн.

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Издание обьясняет, что во время расчёта состояний учитывали основные бизнес-активы, которые принадлежат предпринимателям. В это список вошли: производственные и торговые компании, банки, объекты коммерческой недвижимости. Также, как утверждает Фокус, учитывался кеш, полученный от продажи бизнеса за последние восемь лет.