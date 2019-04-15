«Газову директиву», яка також стосується і «Північного потоку-2», затвердила Рада ЄС

Рада Європейського союзу затвердила поправки до директиви, яка встановлює правила на європейському ринку газу. Вона стосується всіх трубопроводів із країн, що не входять до ЄС, у тому числі і «Північного потоку-2», який будує Росія. Документ 15 квітня опублікований на офіційному сайті ЄС.

«Загальна мета поправки до газової директиви – забезпечити, щоб правила, що регулюють внутрішній ринок газу в ЄС, застосовувалися до газотранспортних ліній між державою-членом ЄС і третьою країною», – йдеться в повідомленні.

Серед головних вимог – поділ компаній-постачальників газу і підприємств-операторів трубопроводів, а також прозорість тарифів за транспортування палива.

Поправки раніше були затверджені міністрами країн ЄС і Європарламентом. При цьому було досягнуто компромісу між Францією та іншими країнами, які скептично налаштовані по відношенню до «Північного потоку-2», і Німеччиною, яка підтримує його спорудження. За даними ЗМІ, компроміс передбачає, що формат застосування стандартів ЄС до таких проектів, як підводні трубопроводи, визначатиме країна ЄС, на територію якої постачатиметься газ (тобто у випадку «Північного потоку-2» це буде Німеччина).

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Водночас текст директиви передбачає, що компанії-оператори трубопроводу мають бути незалежними від компаній-постачальників палива. У «Північного потоку-2» і оператор, і постачальник один – російський газовий монополіст «Газпром». Але в міністерстві енергетики Росії і компанії-операторі «Північного потоку-2» заявляють, що поправки до директиви не вплинуть на проект.

Укладання труб «Північного потоку-2» по дну Балтійського моря триває. Очікується, що газопровід з Росії до Німеччини буде добудований до кінця 2019 року. Проти спорудження газопроводу активно виступають США, а також Україна. Вони побоюються, що Росія після введення нового газопроводу в експлуатацію відмовиться від транзиту газу через Україну. Канцлер Німеччини Анґела Меркель запевняє, що транзит буде збережений.

Джерело: Радіо Свобода