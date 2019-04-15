“Есть хоть какие-то надежды на изменения к лучшему”, – К. Меладзе объяснил почему голосовал за Зеленского

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе рассказал в эфире Дождя о своем отношении к выборам и российско-украинском конфликте, сообщает издание Политека.

«Я живу в Украине и, естественно, слежу и оцениваю шансы двух претендентов. В этот раз я даже голосовал. Под вечер все-таки решил туда сходить и не жалею об этом. Это довольно волнительно. Ничего страшного, как выяснилось, в этом нет. Голосовал я всего два раза в жизни. Я голосовал за Зеленского, потому что это, наверное, единственный претендент на президентское кресло. Я лично его знаю, мы вместе работали. Ну и по другим личным причинам проголосовал за него. Хотя я не уверен, пойду ли голосовать во втором туре» — говорит продюсер.

Музыкант считает, что в отношении Зеленского, есть хоть какие-то надежды на изменения к лучшему, на чудо, иллюзии, без которых жить невозможно. Людям хочется надеяться на какое-то чудо, на улучшение. А остальных претендентов на президентство люди уже давно знают, и все знают, чего от них ждать, а от Зеленского никто не знает, чего ждать, и в этом его плюс.

Читайте также: Самые богатые люди Украины: Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов

«В Украине мне было комфортно жить до 2014 года. Тогда отношения между Россией и Украиной были нормальными, мирными и позитивными. До этого конфликта мне было совершенно комфортно жить и здесь, и там. Сейчас все наоборот. Я отношусь к той категории людей, которые чувствуют себя в данной ситуации как человек, который стоял на льдине. Эта льдина расплывается под ногами, одна нога на одном осколке, другая — на другом. Здесь ни о каком комфорте говорить не приходится», — резюмирует Меладзе.

«Мне очень обидно, что так происходит. Это что-то совершеннейшее… противоестественное нечто, которое долго продолжаться не может. Наломано столько дров, что это придется расхлебывать годами. Но все равно есть надежда, что это каким-то образом разрешится. Люди, которые голосуют за Зеленского, руководствуются именно этим», — добавил он.