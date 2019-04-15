Зеленскому на Западе пригрозили последствиями из-за сотрудничества с Коломойским

Если Владимир Зеленский все-таки будет избран на должность президента, он должен будет принять во внимание то, что общественность знает об его продолжительном сотрудничестве с Игорем Коломойским и не назначать на государственные должности лиц, имеющих связи с олигархом.

Как передает «Апостроф», об этом заявил Ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House, эксперт по тематике России и Украины Джеймс Шерр. По его словам, любое назначение Зеленского в пользу Коломойского общественность воспримет, как измену, и реакция на такие решения будет быстрой.

«Зеленскому надо будет понимать, что страна будет жестко наказывать за измену. Если он покажет, что в действительности является инструментом Игоря Коломойского, и начнет назначать на должности его людей, это будет иметь очень серьезные последствия не только для него самого, но и, по моему мнению, для Украины», – отметил Шерр.

В то же время он надеется, что сам кандидат в президенты Украины понимает такого рода риски.

«Как мы знаем, Зеленский – комик, но он не клоун — он умный человек. И, надеюсь, он весьма беспристрастен для того, чтобы хорошо понимать эти риски», – добавил он.