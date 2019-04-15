У Китаї оновлено “синє” попередження у зв’язку з сильними опадами

Національний метеорологічний центр (НМЦ) Китаю в неділю оновив “синє” попередження через сильні опади в деяких районах на півдні і південному заході країни.

Так, за наявною інформацією, з неділі на понеділок сильні дощі очікуються в районах провінцій Юньнань, Гуандун, Хайнань і Фуцзянь, а також Гуансі-Чжуанського автономного району.

Кількість опадів в окремих районах Гуандуна і ГЧАР перевищить 120 мм за добу, пише видання.

Метеорологічний центр попередив про можливість повеней, зсувів і селів, викликаних дощами, а також рекомендував припинити роботи під відкритим небом у небезпечних районах.

Зазначено, що в країні взяли чотирирівневу систему оповіщення про несприятливих погодних умовах, в якій рівень небезпеки в порядку убування позначається червоним, оранжевим, жовтим і синім кольорами.