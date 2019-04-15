Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу стосовно Зеленського

Голова громадської організації “Український самозахист” Олександр Дудка передав до НАБУ ухвалу Солом’янського райсуду, яка зобов’язує порушити справу відносно кандидата в Президенти України Володимира Зеленського за фактом розтрати державних коштів. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Солом’янський районний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро порушити справу стосовно кандидата в президенти Володимира Зеленського за фактом розтрати державних коштів.

«Ми звернулися до суду і отримали ухвалу, яка зараз передана до НАБУ. Цією ухвалою слідчий суддя Солом’янського райсуду постановив внести дані до ЄРДР за фактом розтрати державних коштів», – сказав він.

За словами Дудки, засновник ТОВ «Кіноквартал» Володимир Зеленський отримав від Державного агентства з питань кіно частину коштів, які були витрачені на зйомки фільму «Я, ти, він, вона».

Як стверджує громадський активіст, відповідно до законодавства, цей фільм мав бути знятий українською або кримськотатарською мовами. Натомість він був повністю російськомовним. Таким чином, зазначив Дудка, у цьому є ознаки кримінального правопорушення – розтрата державних коштів.