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Ухвалу суду про порушення справи щодо Зеленського передали до НАБУ

15.04.2019

Голова громадської організації “Український самозахист” Олександр Дудка передав до НАБУ ухвалу Солом’янського райсуду, яка зобов’язує порушити справу відносно кандидата в Президенти Володимира Зеленського за фактом розтрати державних коштів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми звернулися до суду і отримали ухвалу, яка зараз передана до НАБУ. Цією ухвалою слідчий суддя Солом’янського райсуду постановив внести дані до ЄРДР за фактом розтрати державних коштів», – сказав він.

За словами Дудки, засновник ТОВ «Кіноквартал» Володимир Зеленський отримав від Державного агентства з питань кіно частину коштів, які були витрачені на зйомки фільму «Я, ти, він, вона».

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Як стверджує громадський активіст, відповідно до законодавства, цей фільм мав бути знятий українською або кримськотатарською мовами. Натомість він був повністю російськомовним. Таким чином, зазначив Дудка, у цьому є ознаки кримінального правопорушення – розтрата державних коштів.

Активіст розповів, що за даним фактом він звертався до правоохоронних органів ще в січні поточного року. Натомість його звернення було перенаправлено до НАБУ, яке проігнорувало заяву про злочин. Після цього, зазначив Дудка, він звернувся до Солом’янського райсуду, який і зобов’язав НАБУ відкрити справу за фактом розтрати державних коштів.

Джерело: Укрінформ

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