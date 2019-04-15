У Харківській області електричка переїхала зачепера. Дитина померла

13 квітня 12-річна дитина потрапила до лікарні в Лозовому (Харківська область) після того, як її збила електричка.
Хлопець отримав переломи і травми різного ступеня тяжкості і травматичну ампутацію гомілки. Після надання допомоги його перевезли в харківську лікарню.
15 квітня він помер.
За інформацією поліції, дитина травмувалася в результаті зачеперства (людина чіпляється за проїжджаючий поїзд – Ред.)
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