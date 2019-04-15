Демонстрація проти мігрантів в Копенгагені: більше 20 людей затримані

Праворадикальна партія провела демонстрацію в районі масового проживання мусульман, після чого почалися заворушення.

У Копенгагені поліція затримала більше 20 осіб у ході заворушень, які сталися внаслідок демонстрації, організованої праворадикальною партією. Про це в понеділок, 15 січня, повідомляється в офіційному мікроблозі поліції в Twitter.

Інцидент стався напередодні в районі Копенгагена з великим числом жителів-мусульман.

“Ми затримали 23 людини після заворушень, які почалися вчора і продовжилися вночі. Ми плануємо продовжити працювати з шістьома з них сьогодні”, – йдеться в повідомленні.

Лідер праворадикальної партії Расмус Палудан і його прихильники в неділю організували демонстрацію в одному з районів Копенгагена, де проживає велика кількість мусульман. Заворушення почалися, коли жителі напали на учасників акції. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ. Прем’єр-міністр країни Ларс Локке Расмуссен у повідомленні на Twitter назвав подію “безглуздою провокацією”.