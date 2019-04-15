В Японії приступили до вивозу палива на реакторі АЕС “Фукусіма-1”

В басейнах трьох пошкоджених реакторів перебувають 1573 паливних стрижня, роботи планують завершити у 2023 році.

З третього реактора Атомної електростанції Фукусіма-1, яка була пошкоджена внаслідок землетрусу та цунамі 2011 року, почали вивозити ядерне паливо. Про це в понеділок, 15 квітня.

Японська енергетична компанія TEPCO, яка займається вивезенням, заявила, що планує вивезти сім невитрачених паливних стрижнів з басейну реактора, де зберігаються в цілому 566 відпрацьованих і невитрачених паливних стрижнів, і передати їх в інший басейн зберігання на території наприкінці цього місяця.

За словами оператора, початок робіт було відкладено більш ніж на чотири роки з-за серії несправностей пристроїв, необхідних для роботи, і високого рівня випромінювання. Після перевірки першої партії з семи каркасів стрижнів у червні роботи по їх вилученню будуть продовжені.

Роботи на третьому реакторі планується завершити до кінця березня 2021, а на першому і другому – у 2023 році.

У загальній складності 1573 паливних стрижня, включаючи невитрачені, знаходяться в басейнах зберігання трьох пошкоджених реакторів. Велика кількість відпрацьованого палива є величезною перешкодою для утилізації пошкоджених реакторів, оскільки вони генерують тепло і високі рівні радіації протягом тривалого часу.

У 2014 році TEPCO завершила роботи з видалення палива в басейні четвертого блоку.

Нагадаємо, в березні 2011 року біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус, який спровокував цунамі. Гігантська хвиля обрушилася на АЕС Фукусіма-1, що призвело до масштабної аварії.