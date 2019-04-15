По приїзду в Україну Крючкову оголосять підозру і нададуть охорону, – Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що після того, як екс-нардеп Дмитро Крючков, якого підозрюють в розкраданні в обленерго, прибуде в Україну, йому нададуть охорону, оголосять підозру і оберуть запобіжний захід.

Відзначається, що Холодницький не уточнив, скільки в понеділок повинен прибути Крючков, але зазначив, що САП і Національне антикорупційне бюро України зроблять всі необхідні процесуальні дії щодо екс-нардепа.

“В даний час його ще немає в Україні. Вживаються всі заходи для забезпечення доставки підозрюваного”, – сказав він За його словами, було прийнято рішення про забезпечення особистої безпеки Крючкова “у зв’язку з останніми заявами…, буде зроблено все, щоб він дав свідчення, які він має намір дати”.

Холодницький додав, що Крючкову повідомлять про підозру у скоєнні злочину за низкою статей Кримінального кодексу, в тому числі за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). “Також буде подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави”, – повідомив керівник САП. При цьому він зазначив, що сума застави як альтернативи складе розмір збитків від скоєних злочинів.