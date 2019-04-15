В СБУ зареєстровано заяву про державну зраду Зеленського — активіст

Служба безпеки України (СБУ) зареєструвала заяву щодо кандидата в президенти Володимира Зеленського, якого активіст Вадим Гладчук звинувачує у державній зраді.

За словами активіста, заяву про вчинення дій, передбачених ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), зареєстрували сьогодні. Гладчук, зокрема, звинувачує Зеленського в отриманні коштів в Росії за продукти, які були вироблені до 2014 року. Про це повідомляє активіст на своїй сторінці в Facebook.

Заява Гладчука про держзраду Зеленського. Фото: Facebook

Також Гладчук заявляє, що Зеленський в інтерв’ю з Дмитром Гордоном хвалився, що проводив час з російськими держдіячами. Зокрема, активіст стверджує, що серед них були прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і екс-президент України Віктор Янукович.

Заява Гладчука в СБУ. Фото: sprotiv.org

Гладчук висловлює впевненість у тому, що саме це спонукало політиків РФ використовувати кандидата для руйнування державності України

Затвердження Гладчука про оргії Зеленського з російськими політиками

Серед доказів російського сліду в балотуванні Зеленського Гладчук вказує агітацію за Зеленського від депутатів Держдуми РФ Володимира Жириновського і Наталії Поклонської.

Фото документів заяви про держзраду Зеленського в СБУ