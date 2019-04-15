У Черкасах безліч дітей отримали отруєння

У Черкасах 75 дітей отруїлися невідомою речовиною. У школі № 1 міста Черкаси 75 дітей отруїлися невідомою речовиною.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Моз України.

“75 учнів школи № 1 в Черкасах отруїлися невідомою речовиною, повідомляє міський Центр екстреної медицини та медицини катастроф.

37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів госпіталізовані у Черкаську обласну дитячу лікарню”, – йдеться в повідомленні.

Стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, решта 15 учнів знаходяться у стані середньої тяжкості.