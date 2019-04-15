У Лівії загинуло вже близько 150 осіб

Серед загиблих – цивільні особи і лікарі, які намагалися евакуювати поранених з зони конфлікту.

Число жертв останнього витка насильства в Лівії впритул наблизилося до півтора сотням людей, а кількість поранених перевищила шість сотень.

Про це повідомили у місцевому відділенні Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка вже направила медиків в столицю охопленої двовладдям країни.

“Число загиблих в Лівії тепер становить 147 чоловік, ще 614 отримали поранення. ВООЗ направила команди хірургів для допомоги лікарням в районі Тріполі”, — заявили в Twitter організації 15 квітня.

Серед убитих вважаються цивільні особи, а також лікарі ВООЗ, які загинули, намагаючись евакуювати поранених з зони конфлікту.