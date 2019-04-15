Олександр Туру: державний зрадник та мультимільйонер на службі в ГБР

18 липня 2018 року новостворене Державне бюро розслідувань отримало керівників центральних підрозділів.

Лише з цього моменту можна було б очікувати на початок роботи нового правоохоронного органу. Втім, Директор ДБР – Роман Труба відмовився призначати новообраних керівників. Мотивував він це відсутністю результатів дослідження на поліграфі та підозрою до доброчесності деяких із них. «Один із кандидатів фігурує у кримінальному провадженні, пов’язаність язаному з державною зрадою. Інший кандидат та його родина також фігурують у кримінальних провадженнях, пов’язаних із протиправним механізмом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», – наводив приклади Роман Труба. Здавалося б, що після озвучених підозр призначення таких осіб неможливе, однак у дійсності все сталося навпаки.

Знайомтеся, керівник Іншого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань – Олександр Олександрович Туру.

Олександр Олександрович Туру народився в Донецькій області, у смт Ялта. Після закінчення у 1997 році Донецького державного університету він розпочав свою роботу в органах прокуратури, зокрема у місті Артемівськ (нині Бахмут). Пропрацювавши там 4 роки, Олександра Олександровича перевели в Маріуполь. Відомо, що з 2005 року він обіймав посаду спочатку заступника, а згодом і прокурора Жовтневого району. Після цього, у 2012 році (період президентства Віктора Януковича) Олександр Олександрович Туру переїхав у Крим, де очолив прокуратуру Київського району Сімферополя. Там він працював до 2014 року, а згодом переїхав до столиці. У своїй декларації за 2014 рік Олександр Туру вказує, що обіймає посаду заступника начальника управління – начальника відділу процесуального керівніцтва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області. Вже наступного року він змінює органи прокуратури на органи фіскальної служби, зокрема до призначення в Державне бюро розслідувань обіймав посаду начальника Ірпінського відділення Головного управління ДФС у Київській області.

Працюючи у фіскальних органах, Олександр Олександрович Туру потрапив у декілька скандалів. Зокрема його звинувачували в прийнятті рішення, яким було завдано збитків Васильківській міській раді на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Говорячи про кримінальне провадження, пов’язаність язане з державною зрадою, Роман Труба, вочевидь, мав на увазі саме Олександра Олександровича Туру. У ЗМІ можемо знайті багато інформації про те, що колишній прокурор фігурує у провадженні, пов’язаність язаному з державною зрадою та причетний до організації референдуму в Криму.

Цікаву інформацію про нинішнього керівника Іншого управління організації досудових розслідувань ДБР можна знайте і в реєстрі судових рішень. У 2012 році Олександр Олександровичпозивався до Маріупольської міської ради про визнання права власності на самочинно зведене нерухоме майно». Мова йде про незаконно збудований гараж.







Не менше запитань і щодо статків чиновника. У своїх деклараціях за 2014,2015,2016, 2017 та 2018роки Олександр Олександрович Туру вказав 924 тис. грн заробітної плати. Свою дружину Олену Сергіївну Туру колишній прокурор почав вказувати лише з 2015 року (аналогічна ситуація і з двома дітьми Олександра Олександровича). За період 2015-2018 рр. Олена Сергіївна заробила 222 тис. грн. Ще 626 тис. грн вона отримала від продажу автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску.

Цікаво, що заробітну плату Олена Сергіївна отримує від ТОВ «ВГП Артемгеологія». Його співзасновником є її ж батько Сергій Остапович Грицьков.

У декларації колишнього прокурора за 2014 рік не вказано жодного нерухомого майна. Однак у своїй наступній електронною декларації Олександр Олександрович вказав, що користувався квартирою в Києві з серпня 2014 року.

Крім того, починаючи з 2014 року, Олександр Туру користується кімнатою площею 17 кв. м у Києві. Однак і це житло він забув указати в декларації за 2014 рік.

Рештою майна в родині володіє дружина Олена Сергіївна Туру. Вона є власницею двох земельних ділянок – одна з них розташована в Маріуполі, а інша – в Обухові. Цікаво, що дату придбання землі в Обухові пані Олена приховала та не дозволила публікувати. Лише завдяки кадастровій карті нам вдалося дізнатися, що власницею цієї ділянки Олена Сергіївна стала у 2016 році.







Також Олена Сергіївна Туру має у власності квартири в окупованому Сімферополі та Чайках (передмістя Києва). Зокрема квартира в Чайках має площа 168 кв. м та була придбана зовсім нещодавно – у 2016 році. Вартості цього майна Олена Сергіївна не пам’ятає, а розташована квартира на вулиці Лобановського, 26. Це новий житловий комплекс «Чайки», де подібне житло коштує щонайменше 110 тис. доларів. У зв’язку із цим і виникає запитання: звідки в Олені Туру така сума на придбання квартири?

Єдиним автомобілем у родині володіє Олександр Туру. Мовиться про TOYOTA CAMRY 2010 р. в., яку колишній прокурор придбав у 2016 році за 400 тис. грн.







Незважаючи на значні витрати, родині високопосадовця вдається доволі багато заощаджувати. В Олександра Туру є 150 тис. грн готівки, а у його дружини – 200 тис. грн.

Олександрові Олександровичу Туру вдалося отримати одну з ключових посад в Державному бюро розслідувань. А у нас є сумніви щодо доброчесності, правил декларування та відповідності між витратами та доходами. Саме тому подальша його професійна діяльність на цій посаді потребує особливої уваги з боку громадськості та журналістів.