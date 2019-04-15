В Австрії заборонять анонімні коментарі в Мережі

Це дозволить боротися з проявами ненависті.



Влада Австрії з 2020 року зобов’яжуть користувачів інтернету вказувати свої реальні імена. Про це в понеділок, 15 квітня.

Зазначається, що уряд республіки розробив новий законопроект, прийняття якого планується восени 2019 року. Зі вступом його в силу користувачі не зможуть залишати анонімні коментарі в інтернеті, що дозволить боротися з проявами ненависті в мережі.

Заборона на анонімність торкнеться газети, інтернет-платформи і соціальні мережі, від яких вимагатимуть зберігати справжні імена користувачів, щоб у разі вчинення ними протиправних дій правоохоронні органи могли притягнути зловмисників до відповідальності. Заборона на анонімність торкнеться великі австрійські газети, а також такі зарубіжні ресурси, як Facebook і Twitter.

За задумом влади, реєстрація справжніх імен користувачів буде проводитися за номером мобільного телефону, який в Австрії прив’язаний до особистих даних абонентів. За порушення нового закону операторам буде загрожувати штраф до €500 тис.