Антон Геращенко: життя після переобрання Порошенко заграє новими фарбами

Народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко заявив, що життя в Україні після переобрання на другий термін Петра Порошенка не закінчується, а навпаки заграє новими яскравими фарбами. Потім нардеп передумав і відредагував пост.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook.

«Життя в Україні після переобрання на другий термін Петра Порошенка не закінчується, а навпаки заграє новими яскравими фарбами. Українці — мудрий народ, які не хочуть дати себе обдурити вдруге», — написав нардеп.

Через кілька хвилин Геращенко одумався і відредагував пост, прибравши звідти згадка про Порошенка.

«Життя в Україні після другого туру президентських виборів не закінчується, а, навпаки, заграє новими яскравими фарбами. Українці — мудрий народ, які не хочуть дати себе обдурити вдруге», — відредагував пост політик.

Варто відзначити, що в коментарях під постом українці висміяли Геращенко, який постійно змінює свої пости.

«А що значить «з новим президентом»? А якщо зі старим? Пост подотрете?», — відповіли Геращенко його передплатники.

Зазначимо, що Антон Геращенко є близьким соратником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і часто виступає негласним спікером МВС, оприлюднюючи у себе на сторінці в Facebook інформацію щодо злочинів і розслідуванням.