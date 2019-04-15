У Зеленського закликають людей рятувати другий тур голосування від зриву

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського відзначають, що в деяких регіонах країни можливий зрив голосування у другому турі виборів.

Заяву опубліковано в Facebook «Команди Зеленського», де сказано про недобір людей у дільничні комісії в Дніпропетровській, Одеській, Луганській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській областях та в Києві. На сторінці періодично поновлюють інформацію.





«Недолік людей виникла від того, що кандидат в президенти Порошенко подав недостатня кількість для формування комісій. І тут ясно одне: мала кількість людей у дільничних комісіях може значно вплинути на якість проведення голосування», – вважають у Зеленського.

Відзначається, що окружні комісії нічого не роблять, щоб набрати людей на дільниці, ніж «показують або свою неспроможність, або навмисний саботаж процесу організації виборів».

В штабі команди Зеленського закликали громадян України подати свої документи і врятувати ситуацію.