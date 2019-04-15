«Можу його розсмішити!» Озвучений сценарій зустрічі Зеленського з Путіним

Французький філософ і письменник Бернар-Анрі Леві зустрівся з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським, який заявив йому про свою «рішучу опозицію Путіну».

Про це він написав у колонці для видання «Новий час».

Як пише Леві, Зеленський також описав сценарій своєї гіпотетичної зустрічі з російським президентом.

«Його перша зустріч лицем до лиця з Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, вже заздалегідь викликає у нього ентузіазм: «Знаєте, навіть я можу розсмішити. Це буде примушений сміх, але все-таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати», — зазначив він.