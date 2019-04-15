В Ощадбанку не були виплачені близько 13% субсидій, бо за ними не прийшли

Співвітчизники в березні не забрали кілька сотень мільйонів гривень субсидій.

За підсумками виплат березневих субсидій близько 13% коштів, перерахованих через систему переказів Ощадбанку “Швидка копійка”, не були виплачені. Про це написав у Facebook заступник начальника департаменту енергоефективності компанії “Нафтогаз” Олексій Хобатюк.

“Частина субсидіантів отримує субсидію (ті хто не отримує пенсії, та інші соцвиплати через банки або “Укрпошту”) через систему переказів Ощадбанку “Швидка копійка”. Так от, по завершенню березневих виплат субсидій близько 13% коштів, які були перераховані через цю систему не були виплачені. А це кілька сотень мільйонів гривень. За ними навіть не звернулися”, – написав Хобатюк.

Він зазначив, що причин може бути багато. “Але це ще один спосіб верифікувати одержувачів субсидії”, – підкреслив Хобатюк.

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Повідомлялося, що з 1 січня в Україні набув чинності порядок надання житлових субсидій населенню в грошовій формі.

2019 році вирішено провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у три етапи; рішення прийняла 11 жовтня міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо монетизації субсидій.

Джерело: ZN.UA