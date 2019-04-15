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Ляшко віджався від підлоги на противагу наркотикам і алкоголю (ВІДЕО)

15.04.2019

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук розмістив відео, на якому демонструє прекрасну фізичну форму, повідомляє Інформатор.

І поки кандидати на пост президента бігають з баночками і здають аналізи, Олег Ляшко демонструє чудову фізичну форму. – «Спорт проти наркотиків і алкоголю», – саме так підписав відео лідер РПЛ, на якому зумів відтиснутися від землі понад сорок разів.

В коментарях під публікацією підписники підбадьорюють політика, деякі з них розповідають про нормативи спецпідрозділу «морські котики», на що Ляшко віджартовується: «Майже у 47 вже важко бути морським котиком, беру лише половину від норми котика».

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