Ляшко віджався від підлоги на противагу наркотикам і алкоголю (ВІДЕО)

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук розмістив відео, на якому демонструє прекрасну фізичну форму, повідомляє Інформатор.

І поки кандидати на пост президента бігають з баночками і здають аналізи, Олег Ляшко демонструє чудову фізичну форму. – «Спорт проти наркотиків і алкоголю», – саме так підписав відео лідер РПЛ, на якому зумів відтиснутися від землі понад сорок разів.

В коментарях під публікацією підписники підбадьорюють політика, деякі з них розповідають про нормативи спецпідрозділу «морські котики», на що Ляшко віджартовується: «Майже у 47 вже важко бути морським котиком, беру лише половину від норми котика».