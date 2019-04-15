Посол Канади Ващук про вибори: Українці вміють ускладнювати собі життя

Дипломат Роман Ващук каже, що Канада оцінює перший тур президентських виборів в Україні як прозорий і чесний.

Про це розповів Радіо Свобода посол Канади в Києві Роман Ващук, передає Цензор.НЕТ.

“Перший тур виборів відбувся прозоро і чесно. А дивуються спостерігачі тому, наскільки українці вміють ускладнювати собі життя. Скажімо, завдання, з якими виборчі комісії могли легко впоратися за півгодини, розтягувалися на цілу ніч, а то й довше”, – розповів він, відповідаючи на запитання, якими враженнями канадські спостерігачі ділилися з ним.

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“Українці – це надзвичайно талановитий народ. Він вміє і ускладнювати, і перемагати ці ускладнення. Однак у вас було б більше енергії на конструктивність, якби ви трохи менше ускладнювали собі життя”, – уточнив Ващук.

Джерело: Цензор.НЕТ