Жителів ЄС попередили про «нашестя» комарів і кліщів

Їх поширення призвело до спалахів лихоманки.



Експерти з інфекційних хвороб закликають європейців підготуватися до підвищеного ризику поширення хвороб, які переносяться комарами і кліщами, із-за змін клімату і інших чинників, таких як зростання торгівлі і подорожей.

У новому звіті дослідників хвороб в Європі сказано, що поширення комарів призвело до спалахів лихоманки денге у Франції і Хорватії, малярії в Греції, лихоманки Західного Нілу в Південно-Східній Європі та вірусу чикунгунья в Італії і Франції.

Тепла і волога погода може також забезпечити ідеальні умови для азіатського тигрового комара (Aedes albopictus), відомого поширенням вірусів, що викликають лихоманку денге і чикунгунья по всій Південно-Східній Азії, йдеться в заяві.

“Середземноморська Європа зараз стала тропічної областю, де (комахи, несучі мікробні агенти), такі як тигровий комар, вже закріпилися”, – говорить Джованні Реццо, директор департаменту інфекційних хвороб в Istituto Superiore di Sanita в Римі.

Реццо виступив співавтором доповіді разом з професором Яном Семензой, який є членом Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC).

“Державні установи охорони здоров’я мають покращити нагляд, наприклад за допомогою систем раннього попередження, і підвищити поінформованість про потенційні ризики серед медичних працівників і широкої громадськості”, – сказав Семенза.

Раніше передача вірусу денге була значною мірою прив’язана до тропічних і субтропічних регіонах, оскільки морози вбивають личинок комарів і яйця, стверджують дослідники.

“Зміна клімату не є єдиним або навіть головним чинником, що сприяє збільшенню трансмісійних захворювань в Європі”, – додав Семенза. Серед інших факторів – глобалізація і урбанізація.

Частини Північної Європи також спостерігали посилення кліщового енцефаліту і бореліозу (хвороби Лайма), які також передаються кліщами.

Теплі зимові температури, більш тривалий сезон вегетації і ранній і більш спекотне літо може в майбутньому створити більш сприятливі умови для кліщів і збільшити коло популяцій, які вражають оленів.

У доповіді наголошується, що за рік в Євросоюзі було зареєстровано 65 тисяч випадків хвороби Лайма.