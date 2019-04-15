Банк Ахметова збільшив чистий прибуток у 3 рази

Чистий прибуток «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ, Київ) за результатами 2018 року склала 2 млрд грн, що в 2,8 рази перевищує результат 2017 року.

Про це повідомив голова правління ПУМБ Сергій Черненко на прес-конференції в Києві 15 квітня, передає БизнесЦензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.

«Подібної ефективності бізнесу не було жодного разу за всю історію банку. Ми заробили рекордний обсяг прибутку», – сказав Черненко.

За його словами, з такими показниками ПУМБ став четвертим банком в Україні за розміром прибутку за 2018 рік.

Операційний дохід банку після формування резервів склав 5,7 млрд грн, що на 50% більше порівняно з аналогічними показниками минулого року. ПУМБ протягом 2018 року сформував резерви у розмірі 0,5 млрд грн. Цей показник порівняно з 2017 роком скоротився більш ніж удвічі завдяки тому, що банк практично повністю вирішив питання проблемної заборгованості.

Чистий процентний дохід ПУМБ за підсумками 2018 року виріс на 1,1 млрд грн і склав 4,1 млрд грн. Чистий комісійний дохід банку в 2018 році збільшився на 27% і склав 1,5 млрд грн.

У 2018 році чисті активи ПУМБ склали 49,9 млрд грн. Портфель кредитів корпоративному бізнесу склав 14,4 млрд грн, кредити приватним особам – 8,3 млрд грн.

Капітал банку у 2018 році збільшився на 31,5% і склав 6,3 млрд грн.

ПУМБ заснований в 1991 році. Власником істотної участі банку є Рінат Ахметов (опосередкована участь 99,9%).

Згідно з даними Нацбанку України, станом на 1 січня 2019 року за розміром загальних активів ПУМБ займав 8 місце (59,32 млрд грн) серед 77 діючих у країні банків.