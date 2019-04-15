Воду з Марса здула пилова буря

Міжнародна група вчених проаналізувала дані Орбітального апарату для дослідження малих складових атмосфери, які той записав під час минулорічної пилової бурі на Марсі, і припустила, що саме такі катаклізми могли послужити причиною осушення планети.

Влітку 2018 року на Марсі почалася пилова буря, яка охопила практично всю планету. З-за неї NASA втратило зв’язок з марсоходом Opportunity. Орбітальний апарат для дослідження малих складових атмосфери (TGO) спостерігав цей катаклізм з орбіти. Він досліджував атмосферу, щоб визначити, як пилова буря поглинає сонячне світло. Тепер команда вчених з Іспанії, Італії, Польщі та інших країн скористалася цими даними, щоб простежити за поведінкою води під час урагану.

Вони виявили, що до початку пилової бурі поширеність напівважкій води (у якої тільки один атом водню заміщений дейтерієм) на висотах вище 40 кілометрів знизилася до рівня нижче детектованого. Це зниження збіглося з появою крижаних хмар. Під час бурі вони спостерігали збільшення вмісту води і напівважкій води у вигляді пари на висоті між 40 і 80 кілометрів. Автори пов’язують такий розподіл з підвищенням температури. Пил поглинає тепло, що призводить до нагрівання атмосфери та запобігання утворення крижаних хмар.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Перш за все автори хочуть з’ясувати, як утворюються пилові бурі і що служить причиною для їх виникнення. Спостереження за ними, особливо в момент зародження, могло б дати нові підказки. Поки ж учені говорять, що такі катаклізми «роздувають» атмосферу, полегшуючи газів вихід у космос, у тому числі водяним парам. Можливо, з-за подібних бур Марс і став таким негостинним, яким є сьогодні.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», чим запам’ятався марсохід Opportunity.

За матеріалами Naked-science

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