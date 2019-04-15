Назван фаворит другого туру за ставками букмекерів

Розрив ставок, встановлених букмекерами на учасників другого туру президентських виборів в Україні, за минулий тиждень зріс, і за тиждень до голосування Володимир Зеленський є явним фаворитом.

Зокрема, букмекерська компанія ElectraWorks Limited (Гібралтар), що працює під брендом bwin, приймає ставки на його перемогу на рівні 1,2 до 1, Петра Порошенка – 4 до 1, тоді як тиждень тому вони становили відповідно 1,3 до 1 та 3,3 до 1.

В оператора “Парі-Матч” ставки на другий поспіль термін нинішнього президента впали до 4,5 до 1 із 2,9 до 1, тоді як коефіцієнт на перше місце В.Зеленського у виборчих перегонах зріс до 1,2 до 1 із 1,45 до 1.

Ще один букмекер, 1Xbet, знизив ставки на перемогу П.Порошенка до 3,46 до 1 із 2,56 до 1 тиждень тому, підвищивши їх для В.Зеленського до 1,112 до 1 із 1,21 до 1.

В оператора “Фаворит спорт” ставки на майбутнє президентство В.Зеленського приймають із коефіцієнтом 1,18 до 1 порівняно з 1,35 до 1 минулого понеділка, тоді як можливість нинішнього президента обійти свого суперника в другому турі оцінюється ставкою 4,1 до 1 проти 2,95 до 1 тижнем раніше.

Як повідомлялося з посиланням на дані Центральної виборчої комісії, В.Зеленський і нинішній глава держави П.Порошенко набрали в першому турі виборів відповідно 30,24% та 15,95% голосів виборців.

За лідерку ВО “Батьківщина” Юлію Тимошенко проголосували 13,4% виборців, за кандидата від “Опозиційної платформи – За життя” Юрія Бойка – 11,6%. Лідера партії “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка підтримали 6,9%, екс-главу СБУ Ігоря Смешка – 6,04%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 5,4%, кандидата від партії “Опозиційний блок” Олександра Вілкула – 4,1%.

Джерело – interfax