Оскарження незаконності перевірки ПриватБанку, яка призвела до його націоналізації, суд розгляне 22 квітня

Шостий апеляційний адміністративний суд переніс розгляд апеляційної скарги Національного банку України на рішення окружного адміністративного суду Києва, яким визнали незаконною перевірку ПриватБанку у жовтні 2016 року, за підсумками якої банк націоналізували.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на представника однієї зі сторін процесу.

Зазначимо, що в апеляційному суді Нацбанк намагається скасувати рішення суду попередньої інстанції, який став на сторону кіпрської компанії-акціонера ПриватБанку, яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

Так, кіпрська компанія Triantal Investments Ltd оскаржила розпорядження Національного банку провести позапланову перевірку у ПриватБанку у жовтні 2016 року. За підсумками цієї перевірки Національний банк та український уряд ухвалили рішення націоналізувати ПриватБанк.

Паралельно, щодо націоналізації ПриватБанку триває ще один судовий процес, у якому колишній власник банку Ігор Коломойський намагається визнати рішення про націоналізацію банку незаконним та отримати за нього компенсацію від держави, а також повернути свої акції банку.

Так раніше Коломойський заявив, що його наразі не цікавить повернення банку у свою власність, однак він боротиметься у судах за повернення капіталу банку у розмірі 2 мільярдів доларів та отримання від держави «компенсації моральних збитків». Також олігарх заявляв, що його юристи працюють над тим, аби притягнути МВФ до відповідальності за участь у націоналізації ПриватБанку.

Раніше в інтерв’ю BBC Коломойський заявляв, що очікує отримати компенсацію від держави за націоналізацію ПриватБанку «у тому чи іншому вигляді» після закінчення президентських виборів.

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Нагадаємо, що 27 лютого стало відомо, що колишні власники ПриватБанку, олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, у суді почали процес оскарження рішення уряду про націоналізацію банку. За словами колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка, навіть якщо суд винесе рішення на користь олігархів, механізму повернення ПриватБанку колишнім власникам наразі немає.

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій ПриватБанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Нагадаємо, у грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований рішенням українського уряду. У грудні 2017 року націоналізований ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова, а також ряду компаній, які імовірно підконтрольні їм.

За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію ПриватБанку через «способи штучного зниження капіталізації банку» з боку НБУ.

Тодішня голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що екс-власники ПриватБанку вивели 16 млрд гривень в ніч перед націоналізацією.Також повідомлялося, що ПриватБанк перед націоналізацією вивів 110 мільярдів гривень через фіктивні компанії.

20 грудня 2017-го Високий суд Лондона вирішив арештувати активи Коломойського і Боголюбова у всьому світі на суму понад $2,5 млрд.

Арешт активів був виданий на підставі детальних доказів, наданих суду, з яких випливає, що Коломойський і Боголюбов шляхом проведення ряду незаконних операцій вивели з банку майже два мільярди доларів. У результаті цього кошти були перераховані компаніям, які їм таємно належали або перебували під їхнім контролем.

Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери ПриватБанку вивели понад 5,5 мільярдів доларів. Кредити, які видавав ПриватБанк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу екс-акціонерів та груп пов’язаних з ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла близько 10 років.

Джерело: Громадське телебачення