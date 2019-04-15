Трамп запропонував Boeing ребрендинг моделі 737 Max

Жоден лайнер не відчував такі труднощі.



Президент США Дональд Трамп запропонував американської авіабудівної компанії Boeing провести ребрендинг моделі 737 Max.

“Що я знаю про брендинг? Можливо, нічого (але я все-таки став президентом США!). На місці Boeing я б виправив Boeing 737 Max, додав би деякі додаткові чудові функції і провів її ребрендинг, змінивши назву літака”, – написав він у своєму Twitter.

Глава Білого дому підкреслив, що жоден лайнер не відчував такі труднощі, як Boeing 737 Max.

“Але все ж, що, чорт візьми, я про це знаю?” – підсумував Трамп.

Нагадаємо, що після катастроф у Ефіопії та Індонезії майже всі країни світу ввели заборону на польоти Boeing 737 Max 8 і 9 у своєму повітряному просторі.