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Трамп запропонував Boeing ребрендинг моделі 737 Max

15.04.2019

Трамп предложил Boeing ребрендинг модели 737 MaxЖоден лайнер не відчував такі труднощі.

Президент США Дональд Трамп запропонував американської авіабудівної компанії Boeing провести ребрендинг моделі 737 Max.

“Що я знаю про брендинг? Можливо, нічого (але я все-таки став президентом США!). На місці Boeing я б виправив Boeing 737 Max, додав би деякі додаткові чудові функції і провів її ребрендинг, змінивши назву літака”, – написав він у своєму Twitter.

Глава Білого дому підкреслив, що жоден лайнер не відчував такі труднощі, як Boeing 737 Max.

“Але все ж, що, чорт візьми, я про це знаю?” – підсумував Трамп.

Нагадаємо, що після катастроф у Ефіопії та Індонезії майже всі країни світу ввели заборону на польоти Boeing 737 Max 8 і 9 у своєму повітряному просторі.

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